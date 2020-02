FOLIA Sem desfile, Carnaval de Três Lagoas terá bailes e matinês Sem escola de samba, Carnaval terá só bailes

1 FEV 2020 - 06h:30 Por Ana Cristina Santos

O Carnaval 2020 em Três Lagoas será comemorado de 21 a 25 de fevereiro com bailes e matinês no pátio da antiga NOB (Noroeste do Brasil), na área central da cidade. Haverá praça de alimentação com barracas que foram cedidas a 10 entidades sem fins lucrativos.

Representantes dessas entidades se reuniram nesta semana com servidores dos departamentos de Cultura e Turismo para definir os detalhes para o funcionamento da praça de alimentação.

Diferente do ano passado, neste não haverá o desfile das escolas de samba. As agremiações de Três Lagoas estão com documentos pendentes para receber recursos da prefeitura.

Além disso, a legislação proíbe repasse de recursos públicos às escolas de samba. A forma legal é por meio de uma empresa de produção de eventos, responsável pelo gerenciamento do dinheiro e participação das escolas.

No ano passado, a prefeitura da cidade optou pela contratação de duas escolas de Araçatuba (SP), por meio de uma empresa vencedora de licitação. Neste ano, optou apenas pelos bailes.