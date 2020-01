CARNA TRêS FOLIA Sem desfile,Três Lagoas terá bailes e matinês Carnaval 2020 terá cinco noites e duas matinês no pátio da antiga NOB

30 JAN 2020 - 14h:30 Por Ana Cristina Santos

O Carnaval 2020 em Três Lagoas será comemorado de 21 a 25 de fevereiro com bailes e matinês, que vão acontecer no pátio da antiga Noroeste do Brasil (NOB), área central da cidade.

Haverá praça de alimentação com barracas que foram cedidas para 10 entidades sem fins lucrativos. Nesta quinta-feira (30), os representantes dessas entidades se reuniram com servidores dos departamentos de Cultura e Turismo para definir os detalhes para o funcionamento da praça de alimentação.

Diferente do ano passado, neste não haverá o desfile das escolas de samba. As agremiações de Três Lagoas encontram se com documentos pendentes para receber recursos da prefeitura para a compra das fantasias e demais adereços.

Além disso, a prefeitura não pode mais repassar recursos diretamente para as escolas de samba. Teria que contratar uma empresa, esta por sua vez, que ficaria responsável pelo gerenciamento e participação das agremiações. Mas, como as escolas de Três Lagoas não estão habilitadas, isso não será possível.

No ano passado, a prefeitura optou por trazer duas escolas de Araçatuba (SP), que foram contratadas pela empresa vencedora da licitação, mas para 2020, achou que não seria viável trazer agremiações de outras cidades.