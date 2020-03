COVID-19 Sem Feira Livre, produtores recebem encomendas por celular Prefeitura divulgou lista de contato de feirantes para consumidores comprarem por telefone

20 MAR 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Mais uma medida de enfrentamento à Covid-19 foi anunciada nesta sexta-feira (20) pela Prefeitura de Três Lagoas. Agora, está suspensa a realização da tradicional Feira Livre, na avenida Rosário Congro. O último dia de feira seria neste sábado (21), mas a administração municipal decidiu antecipar e já suspendeu o evento, que reúne centenas de moradores. A suspensão vale por 15 dias e pode ser prorrogada.

Como forma de mitigar os efeitos da suspensão da Feira Livre, no centro da cidade, a prefeitura divulgou uma lista com o contato dos produtores e vendedores. O intuito é contribuir com o direito de compra do consumidor e evitar maior prejuízo aos produtores e vendedores. Através do contato, o cliente pode fazer encomendas e combinar com o feirante sobre a entrega do produto.