BRIGÕES 'Sem modos' dois homens brigam na recepção do hospital Após a briga os dois trocaram ameaças e acabaram presos

5 OUT 2020 - 06h:00 Por Israel Espíndola

Na tarde deste domingo (4), dois homens se estranharam e vieram a vias de fatos na recepção do Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas.

O que eles não esperavam é que uma equipe da Polícia Militar chegasse no exato momento em que os dois homens trocavam agressões e ameaças.

De acordo com as informações policiais, uma equipe da PM foi até o hospital depois de um acidente de trânsito chegando lá os policiais se depararam com dois homens discutindo e com agressões verbais. Em determinado momento o homem de 35 anos, levantou e desferiu um soco no outro homem de 51 anos, que imediatamente revidou.

Os brigões foram apartados por um policial militar e uma testemunha que acabou sofrendo uma escoriação no braço esquerdo. Após vias de fatos, ambos começaram a se xingar e fazer ameaças do acerto de contas.

Os dois foram presos e encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).