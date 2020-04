TRêS LAGOAS Sem praça de alimentação, feira livre volta a ser realizada Prefeitura autorizou funcionamento das feiras livres em Três Lagoas

22 ABR 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

A feira livre voltará a ser realizada neste sábado (25), das 7h às 11h30, na avenida Rosário Congro. Já as feiras noturnas de quarta-feira, voltam a partir do dia 29, das 17 h às 21h, respeitando o toque de recolher, que não permite pessoas nas ruas, com suas exceções.

As feiras de segunda permanecem suspensas. A decisão das feiras voltarem, depois de um mês sem sua realização, partiu da prefeitura em parceria com a associação dos feirantes.

Segundo comunicado da associação, as feiras serão montadas com outro formato por recomendação da Vigilância Sanitária. Cada feirante terá que disponibilizar álcool em gel 70% e um rolo de fita zebrada para demarcação de segurança.

Os feirantes que trabalham com alimentação terão que disponibilizar os produtos embalados para viagem, não sendo permitido o consumo de alimentos no local, que não terá praça de alimentação.

Todos os feirantes deverão estar utilizando máscara para o atendimento ao público.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O telefone são: 67 3929 9874 ou falar com o Vadinho celular 67 9 9171 9147.