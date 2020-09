NOVELA Sem recursos, obras de restauração da BR-262 são paralisadas Valor necessário para a conclusão da obra não foi informado pelo Dnit

26 SET 2020 - 07h:11 Por Ana Cristina Santos

As obras de restauração da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, foram paralisadas neste mês por falta de recursos. A previsão, segundo o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, a previsão é de que as obras sejam retomadas no início do próximo ano.

Segundo Marinho, 70% dos serviços no trecho de Três Lagoas a Água Clara foram executados. O trecho com menor percentual de serviço feito foi o de Água Clara a Campo Grande. O engenheiro disse que as obras possibilitaram uma melhora significativa, principalmente no trecho de Três Lagoas a Água Clara que estava crítico antes do início dos trabalhos. No entanto, agora, os maquinários deixaram a pista por falta de recursos.

O valor necessário para a conclusão da obra não foi informado pelo departamento, que já investiu mais de R$ 55, 8 milhões com 30,84% da obra executada até agora.

Segundo o Dnit, no mês passado, 16 quilômetros de terceiras faixas da rodovia, no trecho entre Três Lagoas e Água Clara, foram concluídos, bem como parte da restauração da pista.

Em 2019, o Dnit executou mais 56 quilômetros de restauração da pista. Além disso, 20 quilômetros de acostamento, 2,66 quilômetros de terceiras faixas, e dois conjuntos de interseções, bem como drenagens e sinalizações verticais provisórias.

As obras de restauração na rodovia visam eliminar pontos críticos, e elevar o nível de segurança operacional da pista. Para melhorar as condições de tráfego, serão restauradas ainda as intersecções, os acostamentos e o pavimento da pista, além da implantação de trechos de faixas adicionais.