BASTIDORES Sem suplente Leia o Editorial da edição do Jornal do Povo deste sábado

5 DEZ 2020 - 06h:30 Por Redação

Azedando

As relações do vice-governador Murilo Zuith com o titular Reinaldo Azambuja têm usado mais o silêncio que qualquer outra coisa. Os tucanos creditam a Zauith a derrota em Dourados. Murilo teve sua equipe mais próxima demitida. Ninguém falou nada com ninguém.

de olho

Os vereadores de Três Lagoas (como, de resto, de todas as cidades) estão de olho na reação do eleitor mostrada nas urnas. São tantas as surpresas que alguns nem sabem por onde começar. Tem uma palavra que pode orientá-los: trabalho. Onde faltou trabalho, faltou voto.

consenso

O prefeito Ângelo Guerreiro cravou uma Mesa na Câmara muito mais amistosa que a anterior. Desta vez, no segundo mandato, ele não quer passar por algumas surpresas que lhe tiraram o sono algumas vezes. Está esperto o Guerreiro.

oposição

Se fazer oposição não é fácil, com o fim das coligações para vereadores e o fracionamento das composições nas Câmaras em geral, os prefeitos têm muito mais espaço para compor e a oposição mais problemas para se unir. É só prestar atenção nas primeiras sessões do ano que vem.

Sem influência

Influências que se atribuíam a figurões da política estadual no quadro de Três Lagoas, nesta última eleição derreteram. Foi um salve-se-quem-puder tão forte que muitos amigos antigos se viram abandonados de uma hora para a outra.

sem suplente

Nenhum vereador será nomeado secretário. O prefeito não quer nomear quem não possa demitir depois. Suplentes choram.