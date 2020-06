RELIGIÃO Sem tapete, Corpus Christi terá missa e carreata nesta quinta em Três Lagoas Data terá missas e bênção do Santíssimo Sacramento pelos bairros em carreata

11 JUN 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Sem a confecção do tradicional tapete de Corpus Christi, a data será celebrada pelos católicos com missas, carreatas, distribuição da sagrada eucaristia e bênção, em Três Lagoas.

Os católicos são convidados a decorarem as portas e portões de suas casas com flores e um laço branco e, ao invés de irem ao encontro do Santíssimo Sacramento durante a procissão, Ele irá ao encontro dos fiéis ao percorrer as principais ruas dos bairros de Três Lagoas.

Nas cinco Paróquias da cidade de Três Lagoas a Solenidade de Corpus Christi será celebrada simultaneamente na quinta-feira (11) às 8h com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Logo após a Santa Missa, cada Padre e o Bispo, percorrerão as principais ruas dos bairros das paróquias levantando o Santíssimo Sacramento em carro aberto.

Às 11h, os Padres e o Bispo, retornarão para suas paróquias e concederão a bênção do Santíssimo em frente às Igrejas matrizes: Catedral Sagrado Coração de Jesus, Igreja Santa Luzia, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja Santa Rita de Cássia e Igreja São Francisco de Assis.

Toda a programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais das paróquias. Nas demais paróquias do território diocesano, também haverá a mesma programação com a adequação de horários.

Medidas sanitárias

Em obediência às medidas de segurança orientadas pela vigilância sanitária e demais órgãos de saúde, as Missas serão celebradas com a lotação máxima de 30%. Os fiéis deverão respeitar o distanciamento no interior da Igreja e utilizar corretamente a máscara do início ao final da celebração.

Significado

A data celebra a Santa Eucaristia, sacramento do Corpo e Sangue de Cristo: o mistério instituído na última Ceia e comemorado todos os anos na primeira quinta-feira depois do Domingo da Santíssima Trindade.