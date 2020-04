IMUNIZAÇÃO Sem vacinas contra gripe, MS aguarda novo lote para enviar à Três Lagoas Ministério da Saúde já enviou 300 mil doses ao Estado desde o início da campanha

7 ABR 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

A Secretaria Estadual de Saúde aguarda pelo recebimento de mais uma remessa de doses contra a gripe Influenza feito pelo Ministério da Saúde. Na semana passada, a pasta recebeu 100 mil doses e enviou 3 mil para Três Lagoas. Essa foi a segunda remessa de vacinas recebidas no município desde o início da campanha, em março deste ano. No primeiro lote foram enviados 6 mil doses para Três Lagoas.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, no total, Mato Grosso do Sul já recebeu e distribuiu mais de 300 mil doses da vacina. Nove mil doses foram enviadas para Três Lagoas em duas remessas.

As remessas do Ministério da Saúde são semanais e, segundo a pasta, não há um dia certo da semana para que este envio seja feito. "Assim que elas [as vacinas] chegam, são destinadas aos municípios", informa a nota enviada à reportagem. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde também segue aguardando pelo recebimento de um novo lote da vacina para retomar a campanha no município.

A primeira fase da campanha encerra no dia 15 de abril. Aproximadamente 14 mil idosos e profissionais da saúde - público que pode receber a imunização nesta fase - devem ser vacinados até o término da campanha.

Na semana passada, três pontos de Três Lagoas serviram de locais de vacinação em sistem de "drive thru". Em cada ponto foram ofertadas mil doses da vacina, que se esgotaram ainda no período da manhã.

Vale lembrar que a vacina contra gripe imuniza contra a Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra uma cepa da Influenza B.