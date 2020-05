METEOROLOGIA Semana começa quente, mas Inpe prevê frente fria e queda de temperatura Temperatura máxima chega em 28ºC e Inpe não prevê chuva

4 MAI 2020 - 08h:15 Por Tatiane Simon

A aproximação de uma frente fria que deve chegar em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (6) vai mudar o tempo em Três Lagoas e em boa parte do Estado logo na primeira semana do mês de maio. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), a previsão é de queda das temperaturas a partir desta quinta-feira (7). Para hoje, a previsão é de tempo firme e máxima de 28ºC. A mínima fica em 14ºC. Ao longo da semana a mínima mais baixa, segundo o Inpe, é na quinta, com 11ºC.

Em Água Clara, os termômetros variam de 18°C a 30°C.

Tempo firme em Bataguassu e Brasilândia os termômetros variam entre 18°C e 31°C.

Sol em Paranaíba e Aparecida do Taboado com mínima de 22°C e máxima de 31°C.

Já em Inocência a temperatura máxima é de 34°C e mínima de 20°C.