ELEIÇÕES 2020 ‘Sempre representei o povo, e não interesses políticos’, diz Renée Pré-candidato a prefeito de Três Lagoas diz que se frustrou em ser vereador

20 AGO 2020 - 11h:28 Por Ana Cristina Santos

O vereador Renée Venâncio (PL) foi o quinto entrevistado do RCN Notícias, da série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano.

Renée disse que se frustrou em ser vereador independente, pois se viu sozinho fazendo inúmeras denúncias, fiscalizando o poder público e, não vendo o resultado disso.

Renée informou que protocolou umas 50 denúncias no Ministério Público Estadual e Federal, mas que, infelizmente, a maioria, não foram adiantes ainda. Com exceção de uma operação do Gaeco que aprendeu mais de R$ 2 milhões na casa de um ex- servidor público da prefeitura, acusado de recebimento de propina em relação a um contrato de transporte público. “Eu sempre representei o povo, e não interesses políticos”, destacou o vereador, ressaltando que, a frustação deve-se a impunidade e a burocracia judicial que se impera diante as denúncias. “Eu fiz a minha parte, o que eu vi de errado, eu denunciei”, destacou.