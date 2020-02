TRêS LAGOAS Senac oferece curso de especialização em enfermagem do trabalho O candidato precisa ter concluído o curso técnico na área

6 FEV 2020 - 07h:35 Por Kelly Martins

A unidade do Senac em Três Lagoas está com inscrições abertas para o curso “Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho”, com 340 horas/aula e início dia 6 de abril, no período noturno. Para se inscrever, segundo a instituição, o candidato precisa ter concluído o curso técnico em enfermagem.



O Senac destaca que o curso atende às exigências específicas da ocupação com situações de aprendizagem dinâmicas e interativas para a formação de um profissional crítico e criativo. A organização curricular está estruturada por módulos possibilitando ao aluno o desenvolvimento de habilidades e a elaboração de projeto durante o curso, para o desenvolvimento profissional.



Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT), o número de afastamento nas empresas brasileiras por acidentes de trabalho entre 2012 e 2018 foi superior a 335 milhões. Os dados demonstram que o país registra altos índices de acidentes de trabalho e incidência de doenças ocupacionais, gerando uma queda na produtividade e gastos para empresas, o que faz da atuação na área um mercado em ascensão.



De acordo com o Senac, o profissional formado no curso poderá atuar em equipes multiprofissionais, sob supervisão, em empresas privadas e públicas, incluindo os órgãos oficiais. Também participar da elaboração e execução de programas voltados para grupos de riscos específicos que envolvam os trabalhadores, as famílias e a comunidade.

O Senac está localizado na avenida Antônio Trajano, no Centro. Outras informações, como o valor do curso, podem ser obtidas pela internet e também pelo número: (67) 3509-5100.