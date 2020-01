OPORTUNIDADE Senac oferece cursos técnicos de enfermagem e florestas; veja Cursos de qualificação profissional são opções de crescimento em diversas áreas

21 JAN 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

A unidade do Senac em Três Lagoas está com inscrições abertas para os cursos técnicos que serão realizados no mês de fevereiro. Um deles é o de enfermagem, que iniciará em 3 de fevereiro, em duas turmas (vespertino e noturno). O objetivo, segundo o Senac, é formar profissionais para atuarem em serviços de saúde pública ou privada, hospitais, clínicas, sob a supervisão e orientação do enfermeiro.

Durante o curso, o aluno desenvolve habilidades e aprende as técnicas de primeiros socorros, assistência e higienização, administração de medicamentos e coleta de materiais biológicos. Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 18 anos e cursar, no mínimo, o 2º ano do ensino médio.



Outro curso oferecido é técnico em florestas, com início dia 10 de fevereiro. Ele habilita o profissional para as competências que possibilitam a exploração de florestas de forma legal e responsável, exercendo processos e procedimentos com tecnologias e atividades que devem ser planejadas e executadas com cuidado, à luz da legislação vigente. As aulas serão realizadas no período noturno.



O curso técnico é mais rápido que uma faculdade e prepara o aluno para exercer a profissão, abrindo novas oportunidades de trabalho e emprego em curto prazo de tempo. O investimento é baixo, se comparado a de uma universidade, e os ganhos de um profissional são atraentes.



O Senac fica na avenida Antônio Trajano, no Centro. Informações sobre os valores dos cursos e outros detalhes podem ser obtidos pelo site do Senac ou pelo telefone (67) 3509-5100.