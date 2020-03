REALIDADE Senadora defende teste rápido de coronavírus em massa Simone Tebet diz que população precisa ser informada de números reais

30 MAR 2020 - 14h:33 Por Valdecir Cremon

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), atual presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), defendeu a realização de teste em massa da população para combate a novo coronavírus, em uma postagem em uma rede social, na noite deste domingo (29).

“Subnotificação vai matar a quarentena. 22 mortes com 'apenas' 352 novos casos em 24h?”. “Sem os números reais, a população não vai entender porque tem que ficar em casa, correndo risco de perder emprego e, muitos, já com falta de comida”, escreveu. Simone finaliza com a defesa de “teste para todos urgente”.

A conta de Simone tinha 161,1 mil seguidores, na tarde desta segunda-feira (30). O número de curtidas à postagem chegava a 4,1 mil.

O teste em massa para detectar o coronavírus foi uma das medidas adotadas pela Alemanha, quinto país com o maior número de infecções no mundo, mas que apresenta baixo número de mortes – a identificação precoce de portadores do vírus retarda a propagação da doença.

De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o país tem 136 mortes por Covid-19 e número de casos chega a 4.256. A taxa de moralidade por coronavírus no Brasil é de 3,2%.