Senadora é a favorita para presidência do Senado

12 DEZ 2020 - 07h:00 Por Redação

A senadora Simone Tebet (MDB/MS) é a favorita entre as principais lideranças do Congresso Nacional para a sucessão de Davi Alcolumbre (DEM-AP) na presidência do Senado. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de barrar a reeleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP), o MDB, maior bancada do Senado, vai tentar voltar ao comando da Casa. VICE

O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), marido de Simone Tebet, foi reeleito primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em sessão ordinária desta quinta-feira (10), para o biênio 2021/2022. Juntamente com a eleição de Eduardo Rocha, foi reeleita toda a Mesa Diretora Atual, sem nenhuma alteração. Dessa forma, permanece deputado Paulo Correa como presidente. ESTILO CAUBÓI

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), faz questão de manter o estilo Caubói, mesmo em Brasília. A bota e o chapéu são inseparáveis. Guerreiro já declarou que, é diferente dos demais, e com ele não tem essa de terno e gravata. DEFINIDO

Ao que tudo indica já está tudo certo para o médico Cassiano Maia assumir a presidência da Câmara de Vereadores de Três Lagoas no próximo biênio. REAPROVEITADOS

A pergunta que não quer calar é: Será que alguns dos vereadores atuais que não foram reeleitos serão convidados para integrar o primeiro ou segundo escalão do segundo mandato de Ângelo Guerreiro ? Vale destacar que Celso Yamaguti , Antônio Rialino, e Luiz Akira, que não foram reeleitos já ocuparam cargos de secretários municipais.

