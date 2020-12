MATRÍCULAS Senai abre 480 vagas em 12 cursos técnicos em Três Lagoas São oferecidos cursos presenciais e na modalidade EAD

4 DEZ 2020 - 07h:22 Por Kelly Martins

Com a retomada econômica, novas oportunidades podem surgir e é importante ficar atento quando à qualificação profissional. O Senai de Mato Grosso do Sul abriu 2.680 vagas em 25 cursos técnicos de nível médio na modalidade presencial e 1.580 vagas em 22 cursos técnicos na modalidade EaD (Educação a Distância). Desse total, 480 vagas em 12 cursos técnicos são para a unidade em Três Lagoas.

Os valores estão disponíveis na internet, assim como a programação completa de cada curso. A educação profissional técnica de nível médio é para alunos do ensino médio. As matrículas podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro de 2021 por meio do site www.meufuturoagora.com.br ou na unidade do Senai. O início das aulas dos cursos presenciais será em 22 de fevereiro e dos cursos EaD em 27 de fevereiro de 2021.

Confira abaixo as vagas:

Cursos técnicos presenciais

Técnico em Administração

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Química

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Mecânica

Técnico em Celulose e Papel

Técnico em Biotecnologia

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Recursos Humanos

Cursos técnicos EAD

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Eletroeletrônica

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Técnico em Informática para Internet

Técnico em Mecânica

Técnico em Química

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Celulose e Papel

Técnico em Biotecnologia

Técnico em Eletromecânica

Veja a reportagem: