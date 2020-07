OPORTUNIDADE Senai abre matrículas para 1.780 vagas em 20 cursos técnicos semipresenciais; confira Vagas são oferecidas em Três Lagoas e em outras dez cidades de MS

31 JUL 2020 - 07h:44 Por Kelly Martins

O Senai está com matrículas abertas para 1.780 vagas distribuídas em 20 cursos técnicos na modalidade semipresencial, sendo 80% das aulas a distância e 20% de forma presencial (aulas práticas). Os cursos técnicos são oferecidos nas unidades do Senai nas cidades de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Verde, Sidrolândia e Sonora. As matrículas podem ser feitas até o dia 14 de agosto pela internet e os cursos são pagos.

De acordo com o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a instituição já conta com ferramentas e plataformas para a educação semipresencial, ou seja, aulas teóricas de forma online e aulas práticas quinzenalmente de forma presencial.

Cursos

Os cursos técnicos de nível médio disponibilizados pelo Senai são: técnico em segurança do trabalho, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, técnico em automação industrial, técnico em eletroeletrônica, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em informática para internet, técnico em manutenção automotiva, técnico em mecânica e técnico em refrigeração e climatização.

Também são oferecidos os cursos: em redes de computadores, técnico em vestuário, técnico em química, técnico em alimentos, técnico em mecatrônica, técnico em logística, técnico em meio ambiente, técnico em celulose e papel, técnico em biotecnologia e técnico em eletromecânica.

As aulas terão início no dia 29 de agosto. A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do ensino médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino.

Os documentos necessários na hora da matrícula são: foto 3x4 recente, carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado.

Para as matrículas realizadas de forma online, os documentos deverão ser entregues digitalmente antes do início das aulas. Somente terá a matrícula confirmada o candidato que tiver concluído ou comprovar estar regularmente matriculado no ensino médio e realizar o pagamento da primeira parcela do curso no período de três dias úteis posterior a data de matrícula.