TRêS LAGOAS Sensação térmica de 50°C dá trégua, mas a máxima pode chegar aos 38°C Previsão de chuva é para quinta-feira (15)

13 OUT 2020 - 08h:20 Por Caroline Vicente

Três Lagoas vem sofrendo fortes ondas de calor desde a última semana. Mas com a chegada de pancadas de chuvas em áreas isoladas do município, houve uma melhora considerável, tanto na sensação térmica, quanto na umidade relativa do ar.

A previsão para esta terça-feira (13) é mínima de 21°C e a máxima de 37°C, céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar pode variar entre 17% e 43%.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC INPE), há previsão de chuva apenas para quinta-feira (15), podendo ocasionar um clima agradável com temperaturas mais baixas até o fim de semana.