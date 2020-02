ÚLTIMO ADEUS Sepultamento de sargento é marcado por homenagens Último adeus a militar foi homenageado por salva de tiros.

8 FEV 2020 - 21h:00 Por Alfredo Neto

O corpo do sargento da Polícia Militar Jucipaulo Queiroz Fernandes, foi sepultado no final da tarde deste sábado (8) no cemitério Santo Antônio, em Três Lagoas.

O velório foi na Câmara Municipal Carlos Nunes Zuque, e foi marcado pela comoção de familiares, companheiros de farda, fé e admiradores.

O sargento Jucipaulo, faleceu na quinta-feira (6) após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral), o militar estava internado no Hospital ds Cassems.

O primeiro sargento Jucipaulo Queiroz Fernandes, foi sepultado com honras militares e salva de tiros.