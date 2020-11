TRêS LAGOAS ‘Serei a voz da juventude na Câmara’, diz vereador eleito Breno César foi eleito pela primeira vez vereador em Três Lagoas

18 NOV 2020 - 16h:17 Por Ana Cristina Santos

O professor de educação física, Breno César, foi eleito vereador pela primeira vez pelo PDT. Essa é a segunda vez que disputa eleição para vereador e obteve êxito.

Adiantou que será a voz da juventude no Legislativo de Três Lagoas. Destacou que pretende desenvolver um trabalho voltado para o esporte. “ A massa que me elegeu foi a juventude. Vou ser a voz dos bairros, do esporte, da educação e da juventude”, ressaltou.

