SAúDE Serviço de Atenção Domiciliar para pacientes é retomado em Três Lagoas Esse tipo de atendimento ficou suspenso por três meses por conta da Covid-19

19 JUN 2020 - 07h:55 Por Redação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, retomou as atividades do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), que foram interrompidas no mês de março por causa da pandemia da Covid-19.

O serviço foi habilitado junto ao Ministério da Saúde, desde o final do mês de julho de 2019, com uma equipe multiprofissional, formada por médico, enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social. Diariamente são atendidos, em média, 10 pacientes no processo domiciliar de sessões de fisioterapia.

A nutricionista Sabrina Kaelly Vital Machiavelli, da equipe do SAD, explica que o retorno do atendimento está sendo feito com uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para proteção dos profissionais da Saúde e também do paciente e sua família. “A finalidade do SAD é proporcionar aos pacientes um cuidado mais próximo da rotina de sua família, na própria casa, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo riscos de infecções”, disse.

Este serviço é acionado através da “desospitalização” de pacientes que podem continuar o tratamento em casa. A equipe do hospital ativa o SAD e a equipe do programa, imediatamente, faz uma visita hospitalar para avaliação e possível inclusão do paciente no serviço.

Além do hospital, o encaminhamento à avaliação do SAD pode ser feito pelas equipes da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e Unidades Básicas de Saúde.

O SAD fica lotado e tem como ponto de referência e apoio a Unidade de Estratégia da Saúde da Família - USF Nova Três Lagoas, na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Nova Três Lagoas. O horário de atendimento ao público é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 11h e, das 13h30 às 16h30.