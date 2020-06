TRêS LAGOAS Servidores afastados do Detran vão passar por teste da Covid-19 no domingo Sede do órgão foi fechada após servidores testar positivo para o novo coronavírus

Os 18 servidores da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Três Lagoas, estão afastados das funções após um funcionário ser diagnosticado com o novo coronavírus. A unidade foi fechada na segunda-feira (1º) para evitar a transmissão e contágio da doença. O local também já passou por desinfecção.

De acordo com a assessoria de imprensa da pasta, os servidores vão passar pelo teste rápido da Covid-19 somente no domingo (7). Isso porque o período de incubação do vírus, segundo especialistas, vai de dois dias até 14 dias depois que a pessoa se contamina. O funcionário do Detran testou positivo para o novo coronavírus no dia 29 de maio.

Ainda segundo a assessoria, dependendo do resultado do teste, a sede do Detran poderá ser reaberta na próxima segunda-feira (8).

Atendimento

Com a sede fechada, o atendimento ao público é realizado na nova unidade do Detran, no Shopping Três Lagoas. Lá, serão distribuídas 120 senhas por dia e o horário de funcionamento é diferenciado. A partir do meio dia até às 16h. Depois, intervalo para de uma hora. Os servidores retomam o expediente às 17h e seguem o atendimento até às 21h. Quem estacionar o veículo dentro do shopping pagará normalmente a taxa de estacionamento.

Conforme a assessoria do Detran, os servidores que estão trabalhando na nova unidade não tiveram contato com o funcionário diganosticado com a Covid-19.

