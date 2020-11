AÇÃO SOLIDÁRIA Servidores do INSS de Três Lagoas arrecadam fraldas para o Lar dos Idosos Todos podem participar da ação solidária e levar um pacote de fralda geriátrica até à agência

5 NOV 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

Os servidores da agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Três Lagoas, promovem uma ação solidária voltada ao Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulpho. O objetivo é arrecadar o maior número de fraldas geriátricas para a instituição até o dia 30 de novembro.

Todas as pessoas podem participar. Basta levar um pacote de fralda até a agência e colocá-lo dentro de uma caixa, que está do lado de fora, na porta de entrada. “A intenção nossa é ajudar essa instituição que realiza um trabalho importante na nossa cidade e qualquer pessoa pode fazer a doação. Estamos pedindo fraldas no tamanho médio e grande porque são as que mais utilizam”, pontuou a gerente da unidade, Rosane Ballerini.

O INSS funciona de segunda à sexta-feira, a partir das 7h até às 13h. A meta é obter 100 doações de pacotes, segundo a gerente.

