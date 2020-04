FERIADO Servidores terão feriado prolongado Repartições públicas estarão fechadas na segunda e terça-feira

15 ABR 2020 - 13h:16 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas e o governo do Estado decretaram ponto facultativo na segunda-feira (20), em virtude do feriado nacional de 21 de abril, Dia de Tiradentes. Com isso, os servidores estaduais e municipais terão um feriadão prolongado, contando com o final de semana.

Em Três Lagoas, em razão do decreto que suspendeu as atividades nas repartições públicas, como forma de prevenção ao Covid-19, são poucos os funcionários que estão trabalhando.

O ponto facultativo nas repartições públicas municipais foi definido por meio de decreto publicado em fevereiro deste ano.