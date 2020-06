TRêS LAGOAS Servidores testam negativo para a Covid-19 e sede do Detran reabre São distribuídas 150 senhas diariamente para atendimento ao público, em Três Lagoas

8 JUN 2020 - 07h:30 Por Kelly Martins

Após uma semana com as portas fechadas, a sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Três Lagoas, retoma o atendimento ao público nesta segunda-feira (8). O serviço foi suspenso após um servidor ser diagnosticado com a Covid-19, no dia 28 de maio.

Neste domingo (7), todos os funcionários que trabalham na unidade passaram pelo teste rápido do novo coronavírus e os resultados deram negativo. Dessa forma, o Detran decidiu retomar os serviços.

O atendimento diário ocorre entre 7h30 e 11h30. Depois, a partir de 12h até às 16h30. A diretoria informou que o atendimento continua por meio de senhas. Diariamente são distribuídas 150 senhas. Além da sede, a população também pode optar pelo atendimento na nova unidade do Detran que fica no Shopping Três Lagoas.

Lá, o horário de funcionamento ocorre a partir de 12h e segue até às 16h. Há intervalo de uma hora. Depois, é retomado às 17h e segue até às 21h.