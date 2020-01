TRêS LAGOAS Sesc abre vagas gratuitas para alunos do ensino fundamental Inscrições encerram dia 9 de janeiro e processo visa atender filhos de quem trabalha no comércio

7 JAN 2020 - 17h:38 Por Ana Cristina Santos

A escola do Sesc de Três Lagoas abriu inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). As vagas disponíveis são para alunos novos do ensino fundamental II (7º e 8º anos matutino) .

As inscrições encerram dia 9 de janeiro de 2020 pelo site escola.sescms.com.br ou na própria escola.

Para participar do Processo Seletivo o candidato deverá atender aos requisitos previstos no edital, além de ser dependente do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, possuir renda familiar bruta de até 3 salários mínimos, atender aos pré-requisitos da atividade e/ou projetos escolhidos.

O Sesc Três Lagoas está localizado na rua Elmano Soares, 854 – Centro. O telefone para contato é (67) 3919-1900.

Mais informações do processo estão no edital da seleção com todas as informações do processo http://escola.sescms.com.br/aixbolsaprojeto/