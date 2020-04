INFORME PUBLICITÁRIO Sesc entrega 800 cestas básicas para alunos do programa de gratuidade Ao todo mais de 300 famílias serão beneficiadas com a doação

24 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

Nesta quinta-feira, 23 de abril, o Sesc MS entregou cestas básicas para famílias de alunos inscritos por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), totalizando 800 unidades. A iniciativa visa oferecer segurança alimentar em função dos impactos econômicos da pandemia da COVID-19, causada pelo Coronavírus, nos meses de abril e maio aos alunos que frequentam a Escola Sesc de Três Lagoas, Escola Sesc Horto e o Sesc Lageado, e que são beneficiados pelo PCG.

“O impacto gerado pelo isolamento social na economia é bastante significativo, tanto para o empregador quanto para o empregado. Sabemos que no momento é o melhor a se fazer, mas não podemos ficar de braços cruzados, principalmente com relação aos nossos alunos do Programa de Comprometimento e Gratuidade, que tem como premissa básica para admissão, ter renda familiar bruta de até três salários mínimos e ser dependente de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, um dos setores mais atingidos neste período, prejudicando diretamente a renda familiar destas pessoas”, explica a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

Para quem será contemplado, a cesta é um alento em meio a tantas incertezas. Desempregada há três meses e chefe de família, Jailza Rodrigues Liberato, de 48 anos, de Três Lagoas, afirma que a ajuda veio em boa hora. “Eu estou sem emprego e ainda pagamos aluguel. Estou grata com a iniciativa que auxiliará nos auxiliará nesse período resultando na economia de gastos com alguns itens básicos”.

Roberto Gabriel Pinto, 48 anos, é agente de limpeza pública, em Três Lagoas, e afirma que com os dois filhos em casa, e pagando aluguel, a situação se complicou. “As cestas ajudam muito nesse momento de incerteza e instabilidade da economia, pelo menos nesses dois meses”, afirmou Roberto.

Da mesma forma, em Campo Grande, Mauro Sérgio da Costa, 48 anos, que mora com a filha e a esposa, diz que os alimentos vão socorrer a família em um período difícil. “Minha esposa sofreu um acidente e perdeu os movimentos, desde então tivemos que redobrar os esforços para mantermos o orçamento em dia". Mauro contou ainda que por conta do acidente da esposa precisou deixar de trabalhar para cuidar dela.

Ao todo, mais de 300 famílias serão beneficiadas com a doação. “O Sesc e as demais instituições pertencentes ao Sistema Fecomércio sempre trabalharam com o objetivo de proporcionar melhores condições para a nossa sociedade, e agora não seria diferente. Esse é um momento de empatia, de se colocar no lugar do outro e faremos o possível para atender a todos nesse período emergencial”, diz o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo.