SOLIDARIEDADE Sesc MS entrega cestas de alimentos aos alunos matriculados no Programa de Gratuidade Mais de 300 famílias serão beneficiadas em Três Lagoas

20 MAI 2020 - 09h:17 Por Redação

Neste mês de maio o Sesc faz a segunda entrega de cestas básicas a alunos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), das unidades educacionais Sesc Horto, Sesc Lageado e Sesc Três Lagoas beneficiando 300 famílias. As entregas acontecem nas unidades nos dias 19 e 20 de maio.

A iniciativa visa oferecer segurança alimentar em função dos impactos econômicos da pandemia da COVID-19, causada pelo Coronavírus.

Emoção, sinceridade e agradecimentos sinceros marcaram a primeira entrega aos alunos do PCG de Três Lagoas, conforme conta a gerente da unidade, Iraci Ianhes. “Muitos relataram que tinham perdido emprego ou mesmo tiveram redução de salário e que as cestas vieram em boa hora. É um momento muito delicado e sentimos a importância de estarmos contribuindo com essas famílias em situação de vulnerabilidade”.

Para quem será contemplado, a cesta é um alento em meio a tantas incertezas. Desempregada há três meses e chefe de família, Jailza Rodrigues Liberato, de 48 anos e de Três Lagoas, afirma que a ajuda veio em boa nos auxiliará nesse período difícil.

Iniciativa visa oferecer segurança alimentar diante dos impactos na economia decorrente da Covid-19. Foto: Divulgação/Assessoria

“O impacto gerado pelo isolamento social na economia é bastante significativo, tanto para o empregador quanto para o empregado. Sabemos que no momento é o melhor a se fazer, mas não podemos ficar de braços cruzados, principalmente com relação aos nossos alunos do Programa de Comprometimento e Gratuidade, que tem como premissa básica para admissão, ter renda familiar bruta de até três salários mínimos e ser dependente de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, um dos setores mais atingidos neste período, prejudicando diretamente ad renda familiar destas pessoas”, explica a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

“O Sesc e as demais instituições pertencentes ao Sistema Fecomércio sempre trabalharam com o objetivo de proporcionar melhores condições para a nossa sociedade, e agora não seria diferente. Esse é um momento de empatia, de se colocar no lugar do outro e faremos o possível para atender a todos nesse período emergencial”, diz o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo.

Para quem está desempregado, a cesta é um alento em meio a tantas incertezas no país. Divulgação/Assessoria

Doações

Além da doação aos nossos alunos o Programa Mesa Brasil Sesc realiza outras ações que beneficiam a população que enfrentam as consequências causadas pela pandemia, foram doados ao Governo do Estado mais de 50 mil itens de proteção individual para serem usados por profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente contra a proliferação do coronavírus.

O #SescEmCasa, uma ação que congrega cultura e solidariedade, realiza shows de bandas já consagradas entre o público de Mato Grosso do Sul, que levam suas apresentações às casas das pessoas, por meio de LIVES e que convidam o público para praticar a solidariedade, doando alimentos para o Programa Mesa Brasil Sesc. Nas três primeiras apresentações foram arrecadadas 3,9 toneladas de alimentos, beneficiando 131 entidades cadastradas, das quais serão mais de 300 mil pessoas beneficiadas.