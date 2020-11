ESCOLA Sesi de Três Lagoas abre processo seletivo para 58 vagas gratuitas em escola As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de novembro

9 NOV 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

A Rede de Ensino do Sesi em Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para 220 vagas de gratuidades integrais para ingresso na educação básica, nas sete escolas da instituição no Estado. De acordo com a unidade educacional, são oferecidas 58 vagas para Três Lagoas; Aparecida do Taboado (26); Campo Grande (18); Corumbá (26); Dourados (41); Maracaju (24) e Naviraí (27). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 15 de novembro presencialmente, com o preenchimento da ficha de inscrição, ou online. Confira o edital.

As vagas são voltadas aos alunos dependentes de trabalhadores das indústrias, também de escola pública ou bolsista de escolas privadas, com comprovação por escrito. Há vagas para aluno da escola do Sesi que tem preferencialmente dois irmãos matriculados, sendo que neste último caso, o interessado não poderá ter nota abaixo de sete, nem ter ocorrência de indisciplina.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 19 de novembro e cópia da ata será publicada no mural de cada escola. Para a matrícula, os alunos selecionados deverão apresentar, entre os dias 19 e 25 de novembro, os documentos originais que serão solicitados pelas escolas conforme ano, série e segmento para verificação. Serão solicitadas fotocópias dos documentos, que permanecerão na unidade escolar. Em caso de aluno do Sesi, o candidato deverá estar adimplente ou então deverá ser renegociada a dívida, caso contrário, a vaga será repassada para o próximo classificado.

Caso haja vagas disponíveis devido à desistência de algum candidato ou à perda da vaga por falta de cumprimento de prazos, o novo período de matrículas será de 26 a 30 de novembro.