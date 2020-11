INFORME PUBLICITÁRIO Sesi capacita e prepara empresas para retomada da economia em MS Mais de 2 mil empresas receberam orientações do Sesi sobre como funcionar com segurança e retomar o crescimento dos negócios

O ano de 2020 está sendo peculiar em vários aspectos, e vai entrar para história da economia mundial como um dos anos mais desafiadores. Em Mato Grosso do Sul não será diferente. Dados da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) apontam que nosso estado sofreu retração na abertura e aumento no fechamento de empresas, tendo como principal causa as consequências geradas pelo coronavírus.

No entanto, a economia volta a dar sinais de melhora e o estado fechou o mês de agosto com 753 novos estabelecimentos abertos, ficando atrás apenas do mês de julho, quando 873 empresas iniciaram suas atividades. Começar um novo negócio ou manter-se aberto, mais do que nunca, é uma questão de renovação, e para isso o SESI está pronto a ajudar com muito conhecimento. Levando soluções específicas para cada perfil de negócio, a instituição elaborou diferentes tipos de consultoria para as empresas.

Ao todo, 2.178 estabelecimentos já receberam consultoria de protocolos de segurança do SESI, tendo conquistado uma rotina de funcionamento segura tanto para seus colaboradores quanto para seus clientes. Além de cuidar da segurança e da saúde das pessoas, a presença da instituição se fez determinante para que o cenário da economia sul-mato-grossense pudesse dar sinais de retomada de crescimento, desenhando um panorama mais positivo para quem fornece e para quem consome. Sem falar na manutenção de centenas de postos de empregos e na preservação da cadeia produtiva do estado.

Essa é mais uma prova histórica de como o conhecimento joga a favor do empresário que se especializa e se prepara para os novos desafios. E para isso, o SESI está pronto a ajudar e crescer junto.