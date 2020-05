BALANÇO Sete acidentes com motos em 24 horas Três Lagoas, que começou o ano de 2020 com quatro mortes de motociclistas no trânsito

10 MAI 2020 - 11h:00 Por Redação

De janeiro a maio, quatro morreram - Alfredo Neto/JPNews O número de acidentes de trânsito em Três Lagoas está voltando a crescer com a flexibilização da quarentena. Num período de menos de 24h, entre as 12h de quinta-feira (7) e antes das 12h de sexta-feira (8), ao menos sete acidentes de trânsito foram registrados. Todos eles tinham uma coisa em comum: motos envolvidas. Três Lagoas, que começou o ano de 2020 com quatro mortes de motociclistas no trânsito, vinha registrando números baixos de acidentes e muitos sem ferimentos ou lesões, por se tratar de acidentes leves. Após 30 dias de baixa incidência nos números de acidentes, a cidade voltou a ter um crescimento nos números e, na maioria dos casos, existem motos envolvidas e pessoas lesionadas que precisaram serem levadas para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e ao H.A. (Hospital Auxiliadora) aumentando o risco de contágio pelo Coronavírus por estarem em local de risco e ficando um tempo maior expostos. Os acidentes também aumentam a superlotação nas unidades hospitalar. De janeiro a maio, quatro óbitos foram registrados no trânsito de Três Lagoas, as vítimas fatais estavam em motos de baixa cilindradas e tiveram mortes instantânea após sofrerem lesões graves. Todas as vítimas fatais utilizavam capacetes no momento em que foram vitimadas. Apesar das mortes registradas, o Departamento Municipal de Trânsito informou que os acidentes estão geralmente relacionados a falta de conscientização dos pilotos e motoristas, já que a cidade tem um excelente nível de sinalização das vias públicas.

