TRISTE REALIDADE Sete casos de violência sexual são registrados em Três Lagoas Em 2019, foram 110 casos de abuso contra crianças e adolescentes

10 FEV 2020 - 06h:10 Por Ana Cristina Santos

No primeiro mês de 2020, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) de Três Lagoas, registrou sete casos de violência sexual contra crianças e adolescentes na cidade. Seis foram contra meninas. Em 2019 houve 110 casos. Desses registros, 77 têm meninas como vítimas.

Os números equivalem a uma média de nove casos registrados por mês em Três Lagoas.

De acordo o diretor do Departamento de Proteção Social da Secretaria de Assistência Social, Luiz Fernando Tombeli Fochi, os números são alarmantes, e na maioria dos casos, o abuso ocorre dentro da própria casa, com envolvimento de pessoas do convívio familiar.

Apesar de todo trabalho e campanhas educativas, “infelizmente”, de acordo com o diretor, o número de casos registrados em Três Lagoas é “gritante”.