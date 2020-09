OTIMISMO Sete em cada dez contaminados pelo novo coronavírus estão recuperados Pandemia em Três Lagoas se revela menos letal do que em outras cidades do país e já são mais de mil recuperados

7 SET 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Sete em cada dez pessoas que são contaminadas pelo novo coronavírus conseguem se recuperar da Covid-19 em Três Lagoas. O dado é com base nas informações que constam nos boletins epidemiológicos expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde desde o início da pandemia na cidade.

O coronavírus já contaminou mais de 1,3 mil moradores de Três Lagoas. O primeiro caso foi confirmado em 1º de abril. Desde então, mais de 1.030 dessas pessoas conseguiram vencer o tratamento contra a Covid-19 e migraram da lista de pessoas em quarentena para a dos recuperados.

Levantamento feito com base nos boletins epidemiológicos do município, indicam que a taxa de recuperação é de 75,7%. Um índice bem acima da taxa de letalidade da doença na cidade, que é de 1,6%. Para as autoridades de saúde, os números são reflexos do atendimento médico precoce que esses pacientes recebem após o diagnóstico da Covid-19.

Nesta semana, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se pronunciou acerca do percentual de recuperados da doença no Brasil. “O atendimento médico precoce está salvando vidas, aumentando as chances de recuperação e diminuindo a ocorrência de casos graves e, consequentemente, o número de internações e de óbitos”.

O índice de recuperação no país é de 80%, de acordo com o Ministério da Saúde. Pazuello destaca também o trabalho dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente e a importância do grande alcance do SUS. “O Brasil atingiu mais de 80% de pessoas recuperadas graças à capilaridade do Sistema Único de Saúde e do trabalho de todos os profissionais que salvam vidas diariamente”.

ÓBITOS

Também nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou a atualização do cenário epidemiológico da Covid-19 e mostrou que o Brasil apresentou queda de 11% na média de óbitos pela doença.