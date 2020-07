ESTATÍSTICAS Sete motociclistas morrem em acidentes de trânsito

4 JUL 2020 - 09h:49 Por Ana Cristina Santos

De janeiro até ontem, Três Lagoas registrou sete mortes em decorrência de acidentes de trânsito na cidade. O que chama atenção, é que todas vítimas eram homens e conduziam motocicletas. Os dados são do setor de estatística do Departamento Municipal de Trânsito.

Julho começou com mais uma vítima fatal no trânsito de Três Lagoas. Marco Silva Monteiro, de 53 anos, morreu nesta quarta-feira (1º), após colidir a motocicleta que pilotava na traseira de uma carreta na avenida Ranulpho Marques Leal, rodovia que corta o perímetro urbano da cidade. Em menos de dois meses, esse é o segundo acidente com morte na mesma avenida. E as duas vítimas eram moradores de Castilho (SP). Em maio, Rodrigo Nicola de Paula, de 33 anos, morreu quando retornava para sua residência, após perder o controle e bater a motocicleta que pilotava em um coqueiro.

Segundo a coordenadora de Educação do Trânsito, Carolina Cruz Feliciano, esse ano é a primeira vez que as estatísticas mostram acidentes com vítimas fatais envolvendo apenas homens motociclistas. “Nunca tivemos isso nos anos anteriores, acidentes apenas com condutores masculinos e todos motociclistas”, destacou.

Ainda segundo a coordenadora, as estatísticas mostram que todos esses acidentes ocorrem em vias largas e bem sinalizadas. Por isso ressaltou a importante das pessoas redobrarem os cuidados no trânsito. De janeiro a maio de 2019, foram oito mortes no trânsito da cidade.