OPORTUNIDADES Setor de celulose inicia 2020 com ofertas de emprego Fábricas instaladas em Três Lagoas e produtores de eucalipto oferecem 300 vagas

14 JAN 2020 - 05h:31 Por Valdecir Cremon

As duas fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas iniciaram o ano contratando trabalhadores. Suzano e Eldorado Brasil abriram, juntas, oportunidade de emprego para 300 pessoas, incluindo portadores de deficiências físicas. As contratações são, principalmente, para as áreas de transporte e de manutenção de veículos e máquinas.

As contratações são resultado do aumento da produção das empresas, em 2019, que deve passar dos 10%, segundo especialistas do setor, em contrapartida a uma queda dos preços internacionais da celulose, que entrou o ano cotada perto de US$ 450 - trinta a menos que no final de 2019. Os dados do ano anterior ainda não foram divulgados pelas companhias.

Além do setor industrial, produtores de eucalipto - fornecedores das empresas - também abriram cerca de 100 vagas para trabalhadores do campo.