PROTEÇÃO Seu pet sofre com o barulho dos fogos? Saiba como ajudá-lo Animal deve ser mantido em local fechado e seguro para amenizar o medo

31 DEZ 2019 - 15h:00 Por Tatiane Simon e Steffany Pincela

Uma família grande, composta por uma mamãe e seis pets. Todos resgatados da rua, em situação de risco. Jhow, Princesa, Tiquinho, Max e Tutu, são os filhotes da estudante, Naiara Alves. Ela e a família sempre colocam os pets em primeiro plano, que são adotados com muito amor. “São como filhos para mim. Nessa época do ano, os fogos de artifício castigam os bichinhos. Então, para aliviar a dor deles, nós sempre ficamos por perto em um quarto da casa bem fresquinho e com os brinquedos deles”, conta.

Segundo a veterinária Cláudia Mancini, a Naiara cumpre direitinho a tarefa de mãe de pet e protege os bichos dos barulhos durante a queima de fogos. De acordo com a profissional, as pessoas precisam se atentar ao comportamento dos animais e, em época de fogos, não deixar os pets sozinhos. Os fogos causam estresse e ansiedades nos animais por conta da audição deles ser bem mais sensível que a dos seres humanos, podendo dar até parada cardíaca e convulsão.

“Nunca, em hipótese alguma, o adulto deve se ausentar. O cão, principalmente, precisa da presença do humano por perto para se sentir protegido. Além disso, os brinquedos são opções bem interessante porque ajuda a distrair o bicho”, explica.