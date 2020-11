ANÁLISE Sexo, Drogas e Rock & Roll: Câncer de boca, garganta e o HPV O que Eddie Van Halen (Van Halen), Bruce Dickinson (Iron Maiden), Brian Jhonson (AC/DC) tem em comum? Câncer de garganta!

23 NOV 2020 - 12h:14 Por Redação

Notaram como são cada vez mais expressivos os números de astros do rock e outras celebridades com históricos de uma vida sexual com múltiplos parceiros (sexo oral), tabagismo e etilismo (hábito de fumar e ingerir bebidas alcoólicas).

Os astros do Rock sempre fumaram e beberam muito, mas a pandemia de HPV registrada nos últimos 30 anos aumentou expressivamente estes números e a correlação com a presença do HPV é realmente muito alta, cerca de 80% dos casos apresentam associação com o vírus.

Você e seus filhos estão vacinados? A partir dos 9 anos para meninas e 12 anos para os meninos, todos podem ficar protegidos.

Até um pouco tempo atrás, perdemos muitos artistas por causa da AIDS. Conforme a conscientização foi aumentando houve um decréscimo de incidência nesta população, que não deixa de ser um tipo de referência em termos de comportamento de uma geração e agora, percebemos um índice muito alto de câncer de boca e garganta, que aumentou muito expressivamente em relação a outras doenças. Não dá pra negar a presença recorrente câncer de boca nesta mesma população com este mesmo estilo de vida específico... E você? Está preparado?

Atualmente há muita preocupação com o aumento da AIDS no Brasil. 11% de aumento em relação ao restante do mundo, com queda de 3%. A população jovem brasileira não usa e não quer usar preservativo (camisinha) e até faz chacota de quem quer usar... Uma sensação irreal de segurança. Estão com o pé totalmente fora da realidade.

Falar sobre hábitos sexuais é uma necessidade. A boca é um órgão sexual e portanto, nós Cirurgiões Dentistas atuamos nesta primeira semana de Novembro, intitulada Semana Nacional de Combate ao Câncer Bucal na difusão destas informações que podem salvar 5% dos casos de Câncer no Brasil. São cerca de 15.000 mortes por ano.

O Câncer Bucal em estágios iniciais é facilmente removido e com um prognóstico de cura excelente. Portanto, uma doença que se trata com a Informação e Conhecimento!

Em caso de dúvidas, procure o Cirurgião - Dentista da sua confiança e envie uma mensagem para nós ou nos procure. Será um prazer atendê-lo!

*Prof. Dra. Maria Fernanda Martins Ortiz Posso é ortodontista em Três Lagoas. Mestre e Especialista em Ortodontia, na Faculdade de Odontologia de Bauru/USP; Doutora e Especialista em Patologia Bucal, na Faculdade de Odontologia de Bauru/USP.