METEOROLOGIA Sexta amanhece com sol mas a previsão é de chuva durante a tarde Hoje o dia será de céu com variação de nuvens pela manhã

4 DEZ 2020 - 07h:15 Por Carol Beghelini

Nesta sexta-feira (4), o dia amanhece com sol, mas com temperaturas amenas devido à chuva que caiu sobre a cidade no final da tarde de ontem. Hoje o dia será de céu com variação de nuvens pela manhã e 80% de probabilidade de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A temperatura mínima de hoje é de 23°C, e a máxima pode atingir os 38°C. Apesar da chuva, a umidade relativa do ar continua entre 22% e 74%.

Fim de semana

A previsão para o fim de semana é de temperaturas estáveis entre mínima de 21°C e máxima de 37°C. No sábado (5) a temperatura mínima será de 25°C e a máxima será de 35°C. No domingo (6), a mínima será de 21°C e a máxima será de 32°C. A probabilidade de pancadas de chuva durante o fim de semana é de 50% a 80%.