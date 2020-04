TRêS LAGOAS Shopping center volta a funcionar com medidas de segurança Depois de um mês fechado, empreendimento comercial reabre ao público

27 ABR 2020 - 14h:43 Por Ana Cristina Santos

O shopping center de Três Lagoas voltou a funcionar nesta segunda-feira (27) depois de pouco mais de um mês fechado por força de um decreto municipal que restringiu o funcionamento dos estabelecimentos comerciais da cidade em decorrência da Pandemia do Coronavírus.

Para o funcionamento, o empreendimento teve que cumprir uma série de medidas, entre elas, disponibilizar álcool em gel na entrada do shopping, bem como piso com solução de água sanitária para assepsia dos calçados na entrada e saída, aferir a temperatura das pessoas no acesso de entrada por meio de termômetro infravermelho.

A capacidade do shopping foi limitada a 350 pessoas simultaneamente, e no interior das lojas a limitação corresponderá a um cliente por 25m² de área útil, assim considerado a área destinada ao deslocamento dos clientes e exposição dos produtos no interior do estabelecimento, não incluídos, depósitos, câmara fria, cozinha, sanitários, área de carga e descarga e congêneres.

O decreto proíbe a entrada de pessoas do grupo de risco para a Covid no shopping.

O horário de funcionamento será das 12h às 20h, de segunda-feira a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Além da entrada, e mesmo não estando no decreto, cada loja também está disponibilizando álcool em gel na entrada.