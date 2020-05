NOVO HORÁRIO Shopping de Três Lagoas funcionará até às 22 horas Decisão foi tomada em reunião realizada pelo comitê de enfrentamento à Covid-19

28 MAI 2020 - 18h:23 Por Ana Cristina Santos

O shopping center de Três Lagoas voltará a funcionar em seu horário normal, até às 22 horas, a partir da próxima semana. A decisão foi tomada em reunião do comitê de enfrentamento à Covid-19, nesta quinta-feira (28).

O shopping voltou a funcionar no dia 27 de abril, depois de um mês fechado em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus. O estabelecimento teve que adotar uma série de medidas para a reabertura, entre elas, disponibilizar álcool em gel na entrada do shopping, bem como piso com solução de água sanitária para assepsia dos calçados na entrada e saída, aferir a temperatura das pessoas no acesso de entrada por meio de termômetro infravermelho, além de proibir a entrada de pessoas do grupo de risco para Covid.

Além do horário do shopping, o comitê discutiu ainda plano de ação para os próximos dias no município em diferentes áreas.