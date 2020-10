TRêS LAGOAS Shopping Popular recebe autorização para abrir 100% das lojas Lojas deverão funcionar com portas e janelas abertas e adotando todas as regras de biossegurança

19 OUT 2020 - 13h:00 Por Caroline Vicente

Na semana passada comerciantes das lojas do Shopping Popular de Três Lagoas reclamaram sobre o sistema de rodizio do funcionamento dos boxes. Apenas 50% das lojas estavam funcionando em dias alternados.

Após pedidos e reclamações dos lojistas, o decreto Nº237 de 15 de outubro de 2020 autoriza o funcionamento de todas as lojas do Shopping Popular, desde que sejam respeitadas todas as medidas de segurança destinadas ao combate à proliferação do Covid-19, como evitar aglomerações, manter o distanciamento e fazer o uso obrigatório de máscaras e álcool gel.

Ainda de acordo com o decreto, a capacidade do local ficou limitada simultaneamente a 50 pessoas, excluindo-se deste total os lojistas. O local deve funcionar com todas as portas e janelas abertas, para que haja circulação de ventilação natural do ambiente.