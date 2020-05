TRêS LAGOAS Shopping terá supermercado e novas lojas Depois de um mês fechado, shopping voltou a funcionar com medidas de segurança

6 MAI 2020 - 12h:03 Por Ana Cristina Santos

Apesar do atual cenário econômico, ocasionado pela pandemia da Covid- 19, o Shopping de Três Lagoas segue funcionando e com novas inaugurações previstas para os próximos meses.

Um supermercado será inaugurado no shopping no próximo mês, com geração de 180 empregos diretos. Além disso, mais dez lojas estão em obras e serão inauguradas nos próximos meses, segundo informou o superintendente do shopping, Marcelo Vieira, que participou do RCN Notícias desta quarta-feira (6).

O shopping foi reaberto na semana passada depois de ter ficado fechado por um mês em virtude de um decreto municipal que restringiu o funcionamento do comércio por conta da Covid-19. Marcelo disse que várias medidas de segurança foram adotadas e as lojas sendo reabertas com todos os critérios definidos no plano de reabertura, apresentado a Vigilância Sanitária.

Antes dessa questão da pandemia da Covid, o Shopping de Três Lagoas empregava mais de 700 pessoas. Agora, segundo o superintendente, reduziu um pouco, mas com as próximas inaugurações, novas empregos serão gerados.