QUADRILHA SIG e DECO desarticula quadrilha que furtava tubos de PVC Cinco presos eram funcionários da empresa e uma pessoa foi presa por receptação

9 ABR 2020 - 11h:33 Por Alfredo Neto

Seis pessoas foram presas em Três Lagoas por furto, formação de quadrilha e receptação nesta quarta-feira (9) em uma operação do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Três Lagoas, em conjunto com a DECO (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado).

A Polícia Civil de Três Lagoas informou que as pessoas presas na sua maioria eram funcionários de uma empresa prestadora de serviços na instalação de esgoto na cidade, quatro funcionários desviavam os tubos de 100mm, e os revendiam para moradores de Três Lagoas e cobravam informalmente pela instalação.

Após um boletim de ocorrência registrado em Campo Grande, onde fica a sede da empresa, as delegacias da capital e de Três Lagoas, trabalharam em conjunto, e na tarde de quarta-feira os investigadores flagraram um dos funcionários desviando uma certa quantidade de tubos de PVC e negociando com um cliente na rua Domingos Rimolí, bairro Jardim Primaveril.

Após flagrar a negociata autor e vítima tentaram negar o crime, mas acabaram caindo em contradição, após confessar o crime, o morador da casa disse ter pago R$400, em quatro tubos de PVC de 100mm já instalados na rede de esgoto.

A Polícia conseguiu descobrir que mais outras três pessoas participavam do esquema criminoso, furtando os tubos e revendendo pelo valor de R$30, e de 300 a 400 reais pela instalação. Dois outros endereços foram descobertos onde estariam os produtos furtados, nove tubos de 100mm foram encontrados na rua Maracanã, no bairro Bosque das Araras.

A DECO e o SIG também foram em uma casa na rua 35, no bairro Vila Piloto, onde um dos envolvidos já havia instalado os tubos na residência. Cinco pessoas foram presas por furto, fraude, e receptação, as pessoas presas nestes crimes são funcionários que lesaram a empresa e os homens tem idade de 36 anos, dois com 28 anos, outro preso com 27 anos, e um com 25 anos.

Um homem de 44 anos morador da rua Domingos Rimolí, bairro Jardim Primaveril foi preso por receptação dolosa, por saber da irregularidade e mesmo assim aceitar por acreditar levar vantagens com crime cometido e o prejuízo causado para terceiros.