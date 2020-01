INVESTIGAÇÃO SIG esclarece assassinato de usuário de drogas na Vila Haro Dois homens foram identificados como autores dos tiros contra casal

30 JAN 2020 - 16h:48 Por Alfredo Neto e Valdecir Cremon

Agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais), da Polícia Civil de Três Lagoas, esclareceu nesta quinta-feira (30) um assassinato e uma tentativa de homicídio ocorridos no dia 25 outubro de 2016, no bairro Vila Haro, zona Sul da cidade. Os crimes foram motivados por dívidas de drogas, segundo o delegado Ailton de Freitas, chefe do setor.

Um dos acusados pelos crimes está preso na cadeia de Dourados e o outro, que seria o autor dos tiros que mataram Luís Carlos Moreira Gomes, na época com 27 anos, conhecido por "Madruga", e feriram a mulher dele, de 25, foi encontrado por policiais no mesmo bairro. A Justiça decretou a prisão preventiva dos dois, que não tiveram nomes divulgados.

O casal dormia quando a dupla invadiu a casa. Carlos foi atingido por vários tiros e morreu no local. A mulher foi ferida por um tiro de raspão e o atirador fugiu em uma moto, com o comparsa.

Na casa, policiais encontraram cápsulas de balas de dois calibres: 38 e 32. Um deles, fixado na parede da sala onde o casal estava.

