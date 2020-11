INVESTIGAÇÃO SIG identifica autores de roubo na av Jary Mercante Um adulto e um menor confessaram o crime e irão responder em liberdade

18 NOV 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil elucidou na tarde desta terça-feira (17) um crime de assalto que ocorreu na segunda-feira (16) na avenida Jary Mercante, bairro Jardim Santa Júlia, zona Norte de Três Lagoas.

Um adulto de 19 anos, e um adolescente de 17 anos, foram identificados como autores de um assaltou contra um ciclista. A vítima seguia para o trabalho de bicicleta quando foi abalroado pela dupla que estava em um veículo Gol de cor cinza, após derrubar à vítima o menor desceu do carro e ameaçando de morte tomou a carteira do trabalhador que havia R$120, uma mochila e um aparelho celular.

Após o registro da ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), os investigadores do SIG, assumiram as investigações e rapidamente identificaram os autores do roubo, sendo um maior e um menor e ambos moradores do bairro Vila Piloto.

Durante a tarde desta terça-feira, os investigadores do SIG, fizeram diligência e no final do dia conseguiram localizar a dupla e fazer a detenção dos dois para que fossem ouvidos na sede do SIG. Por ter passado do período de flagrante, ambos prestaram depoimentos, admitiram o roubo e foram liberados, o menor infrator que ainda estava de posse da carteira da vítima também foi identificado como autor de disparos de arma de fogo.

Para a Polícia Civil, durante as investigações foi descoberto que o menor infrator teria aterrorizado ruas do bairro Vila Piloto, fazendo disparos de arma de fogo utilizando um revólver enquanto fazia manobras perigosas com um carro Pálio. O menor admitiu ser dono do veículo pálio e negou ter feito os disparos, e que teria utilizado uma arma de brinquedo para intimidar os moradores do local, no veículo à qual o menor confessou ser o dono foi encontrado uma cápsula de calibre 22.

Após ser questionado sobre o carro utilizado no assalto na avenida Jary Mercante, o infrator relatou que o veículo é pertencente à um usuário de crack e que teria emprestado para à dupla após negociações relacionadas a pagamento com entorpecentes. Agora em liberdade, o autor do roubo, maior de idade irá responder em liberdade a um inquérito aberto pelo SIG, o menor que foi liberado terá seu caso encaminhado para à Vara da Infância e Juventude.