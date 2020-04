IDENTIFICADO SIG identifica e prende autor de tentativa de homicídio Autor de tentativa de homicídio estava de saidinha temporária do semiaberto

15 ABR 2020 - 18h:37 Por Alfredo Neto

Foi preso por tentativa de homicídio um homem de 39 anos na tarde desta quarta-feira (15) na avenida Advogado Rosário Congro, centro de Três Lagoas.

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil identificou e prendeu o autor da tentativa de homicídio, registrada na terça-feira (14) na praça Senador Ramez Tebet. Na ocasião um homem de 29 anos morador de rua, foi esfaqueado após uma briga com outro andarilho.

Após depoimento de testemunhas a Polícia Civil conseguiu deter um suspeito com as características do suspeito da tentativa de homicídio, a vítima que esta internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Auxiliadora reconheceu o homem como autor das facadas como o autor da tentativa de homicídio por meio de foto.

O homem preso confessou o crime e relatou ter esfaqueado a vítima após uma briga entre os dois, o autor que cumpre pena no presídio semiaberto de Três Lagoas e esta de saidinha temporária por meio de decisão judicial que beneficiou 230 internos por conta da política que não aglomeração de pessoas, na prevenção da transmissão do Coronavírus.

Após assumir o crime, o autor da tentativa de homicídio recebeu voz de prisão e foi transferido para o presídio de segurança média local.