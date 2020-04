TRIBUNAL DO CRIME SIG identifica mais um participante de sequestro O crime aconteceu em janeiro e vítima era acusada de estupro

7 ABR 2020 - 16h:09 Por Alfredo Neto

Um homem de 21 anos foi preso nesta tarde por tráfico de drogas e participação em um sequestro nesta terça-feira (7) no residencial Ema, conjunto habitacional Novo Oeste, zona Oeste de Três Lagoas.

O homem preso era investigado por segundo a Polícia Civil ter participado de um sequestro em janeiro deste ano, a mando de uma facção criminosa.

Na ocasião o suspeito e mais dois suspeitos utilizando de ameças, sequestraram um funcionário público de 51 anos, o crime foi no bairro São Jorge, zona Norte de Três Lagoas.

A vítima foi arrebatada pelo trio para ser submetida a um julgamento da facção criminosa, por um suposto estupro a uma criança. Após ser rendido e arrastado da frente de sua casa e passar quase 12h em cárcere nas mãos dos bandidos, a vítima foi solta por não haver provas do suposto estupro.

Desde então o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil vem investigando o crime, na época um dos envolvidos com 27 anos foi preso em flagrante. O segundo envolvido identificado foi flagrado por policiais civis no residencial Ema, após uma revista pessoal no suspeito os policiais encontraram nos bolsos do homem uma quantidade de maconha .

Foi dado voz de prisão ao homem de 21 anos por tráfico de drogas e pelo cumprimento do mandado de prisão por participação no sequestro do servidor público. A investigação continua e mais pessoas poderão ser presas, ou convocadas para prestar esclarecimentos.