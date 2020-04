REINCIDÊNCIA SIG prende homem por tráfico de drogas após denúncias Traficante tentou fugir dos investigadores mas foi preso dentro de casa

7 ABR 2020 - 10h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas por investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (6) no residencial Araras, no conjunto habitacional Novo Oeste, região Oeste de Três Lagoas.

O SIG da Polícia Civil informou que o homem preso já é reincidente no mesmo delito, e que várias denúncias do crime de tráfico foram feitas nos últimos. Após uma investigação, os investigadores constataram a venda de drogas pelo suspeito e a grande movimentação de usuários na residência.

Após a confirmação visual do tráfico de drogas no local, os investigadores resolveram abordar o homem que tentou fugir para o interior da residência, a esposa do suspeito liberou a entrada dos investigadores que localizaram o homem em um quarto tentando se desfazer da droga.

O delegado do SIG Ailton Pereira relatou que foi dado ordem para o suspeito parar e foi submetido a uma revista pessoal, com o suspeito os policiais encontraram uma porção de cocaína pesando 5,4 gramas, após buscas pelo imóvel os investigadores encontraram uma balança de precisão, três munições para pistola 9mm de uso restrito das forças armadas, apetrechos para o prepara de drogas para à venda, e um simulacro(replica) de pistola.

Após receber voz de prisão, o homem de 23 anos foi levado para a sede do SIG onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso restrito e um inquérito foi aberto para averiguar a utilização do simulacro de pisto em outros delitos como assaltos e ameaças.