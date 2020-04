POLÍCIA CIVIL SIG prende homem por tráfico e encontra 11 munições Contra o tráficante havia um mandado de prisão por uma tentativa de homicídio

7 ABR 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 29 anos foi preso pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil por tráfico de drogas e posse irregular de munição de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (6) na rua 38, bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

O traficante foi preso após uma investigação do SIG, para combater o tráfico de drogas na cidade. Na residência os investigadores encontraram o suspeito que não resistiu a prisão, em revista pessoal com o suspeito os policiais encontraram 9 porções de crack nos bolsos da bermuda.

Após encontrar a droga com o traficante, a polícia realizou uma busca mais detalhada no imóvel onde foi encontrado uma caixa com 11 munições intactas, sete de calibre 38, duas calibre 32, e duas calibre 762.

Ainda de acordo a informação repassada pela Polícia Civil, o autor era investigado por uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 22/02 deste ano no cruzamento da rua Antônio Esteves Leal, com a avenida Antônio Trajano dos Santos, no bairro Jardim das Paineiras.

O delegado do SIG, Ailton Pereira relatou que havia um mandado de prisão para o homem de 29 anos, e para os policiais ele teria relatado que teria tentado matar o desafeto após uma discussão em um bar no bairro Paranapungá, e que mesmo a vítima tento evitado brigar e saído do local, o autor da tentativa teria pegado um carro e seguido a vítima ate aquele cruzamento onde houve a tentativa de homicídio.

No dia a vítima foi atingida com um tiro no rosto, foi resgatada para o Hospital Auxiliadora, passou por cirurgia ficou em observação e recebeu alta dias depois. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, posse ilegal de munições de uso permitida, e por posse de munição de uso restrito, além do mandado de prisão por tentativa de homicídio qualificado de forma que não possibilitasse defesa a vítima.