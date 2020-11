PRESO SIG prende homem que matou ex em menos de 6h do crime ocorrido O autor disse ter ido com intenção de matar e matou por ciúmes

23 NOV 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Foi preso a poucos minutos Maicon Douglas Rodrigues de 28 anos, autor do feminicídio que vitimou Ana Paula Pagani de Souza, 28 anos, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (23) no residencial Alexander Abraão, Conjunto Habitacional Orestinho, zona Oeste de Três Lagoas

Maicon Douglas Rodrigues estava escondido em uma residência próximo a sua residência no bairro Jardim Carioca, zona Sul de Três Lagoas. Após matar Ana Paula com uma facada no pescoço, Maicon fugiu de bicicleta para o Jardim Carioca.

O autor teve a casa que vivia na rua dos Albatrozes, destruída por um incêndio em represália pelo crime brutal e covarde. Após 6h de buscas, Maicon Douglas Rodrigues acabou sendo localizado e preso pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, em uma residência à poucos metros de onde morava.

Após ser preso pelo SIG, o autor do feminicídio foi levado para a Delegacia do SIG, onde foi autuado com capturado e em seguida levado para à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

O delegado do SIG, Ailton Pereira, disse que em depoimento Maicon teria confessado ter ido até o local com intenção de matar à vítima e que a motivação seria por ciúmes, ao ser questionando por nossa reportagem sobre as motivações e se estava arrependido, Maicon Douglas demonstrou frieza e preferiu se manter em silêncio.